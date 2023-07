Detidos cinco suspeitos de alegada rede de tráfico de droga na zona de Bragança

Um grupo de cinco homens foi esta segunda-feira detido por suspeita de pertencer a uma rede de tráfico de droga a operar na região de Trás-os-Montes, sobretudo nos concelhos de Bragança e Macedo de Cavaleiros, informou a GNR.

As detenções ocorreram durante uma operação policial que envolveu militares da Guarda de toda a região Norte e durante a qual foram apreendidas 5.700 doses de haxixe, canábis, mais de 3.000 euros em dinheiro, três viaturas, quatro balanças e diverso material associado ao tráfico de droga.

Os cinco homens têm entre 20 e 62 anos, foram detidos nos concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros e Vimioso e estavam a ser investigados há cerca de um ano e meio por suspeita de tráfico de droga.

A operação policial desta segunda-feira resultou da emissão de cinco mandados de detenção, 14 mandados de busca domiciliária e sete mandados de busca não domiciliária, três em anexos e quatro em veículos.

Com o resultado desta operação, a GNR acredita que "foi possível desmantelar uma rede de tráfico de estupefacientes que operava na região, com particular incidência nos concelhos de Bragança e Macedo de Cavaleiros", como refere em comunicado.

Os cinco detidos deverão ser ouvidos na terça-feira no Tribunal Judicial de Macedo de Cavaleiros para aplicação das medidas de coação.

A operação policial desta segunda-feira, levada a cabo pelo Comando Territorial de Bragança, contou com o reforço de militares da GNR da Guarda, Vila Real, Viseu, Viana do Castelo, Braga e Porto.

Participaram ainda o Grupo de Intervenção de Operações Especiais e Grupo de Intervenção e Ordem Pública da GNR na operação que teve também o apoio da Polícia de Segurança Pública (PSP).