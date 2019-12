Detidos com droga no aeroporto de Lisboa

Seis correios de droga provenientes do Brasil foram detidos pela PJ, na sexta e segunda-feira, no aeroporto de Lisboa, transportando um total de 26 quilos de cocaína escondidos nas bagagens e no próprio vestuário, apurou oDe acordo com fonte policial, trata-se de "um número anormal" de correios de droga e que se justifica porque, de acordo com relatórios internacionais, "este foi um ano de grande produção de cocaína na América do Sul".Os voos eram provenientes de dois aeroportos. Um dos detidos trazia 2 quilos e os restantes 4 a 5 cada. Os quatro homens e duas mulheres, estrangeiros, entre 23 e 45 anos, ficaram em preventiva.