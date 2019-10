Detidos dois assaltantes por esticão em Lisboa

Dois assaltantes que fizeram roubos por esticão foram detidos pela PSP, em Sacavém (Loures) e Alcântara (Lisboa).No primeiro caso, um homem de 18 anos levou um telemóvel. Suspeitando que tivesse fugido num autocarro de transportes públicos, agentes da Polícia mandaram parar o veículo e encontraram-no. Ainda tentou a fuga, sem sucesso, e estava na posse do aparelho roubado.Já na situação de Alcântara, um estrangeiro de 40 anos roubou um fio de ouro, por esticão, a um homem que se encontrava num multibanco. "A vítima, enquanto seguia no encalce do suspeito, cruzou-se com os polícias da PSP, pedindo de imediato o seu auxílio", descreve a PSP.O suspeito foi apanhado e detido e o fio devolvido ao proprietário.