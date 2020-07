Detidos dois homens por sequestrar taxista e roubar 25 mil euros a estudante

A Polícia Judiciária deteve dois homens, de 19 e 26 anos, pela prática de crimes de roubo e sequestro no Porto e em Vila Nova de Gaia.Num dos crimes sequestraram um estudante universitário e roubaram-lhe 25 mil euros e noutro roubaram e sequestraram um táxista que foi colocado na bagageira do carro e abandonado em Gaia.Os dois detidos fazem parte de um grupo, de pelo menos seis pessoas, que no final do ano 2019 já praticavam estes crimes. Três deles estão em prisão preventiva e com obrigação de permanência na habitação com vigilãncia eletrónica.Segundo um comunicado da PJ, os dois detidos residem na área de Vila Nova de Gaia e não trabalham. Foram presentes ao juiz e estão sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e de obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.