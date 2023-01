Detidos dois homens por tentarem matar outro com garrafas de vidro em Mafra

Dois homens, com 32 anos, foram detidos, por suspeitas de roubarem e tentarem matar outro, de 34, em Mafra, revelou a PJ em comunicado esta terça-feira.



Os crimes terão acontecido há cerca de duas semanas, na Ericeira, na sequência de uma rixa na via pública entre a vítima e algumas testemunhas que estavam na sua companhia e os dois indivíduos suspeitos. Os detidos agrediram "com extrema gravidade" o homem, com uso de garrafas de vidro, que acabou por ficar com graves lesões na cabeça e no pescoço.





Os suspeitos foram identificados e localizados o que permitiu realizar à PJ realizar operações e provar o envolvimento dos arguidos que nos crimes.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial nos serviços do Tribunal Judicial de Lisboa Oeste – Sintra para interrogatório pelas Autoridades Judiciárias. Os suspeitos ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.