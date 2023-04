Detidos dois astrólogos que convenceram várias vítimas a entregarem cerca de 500 mil euros em Barcelos

Dois homens, de 32 e 51 anos, foram detidos, esta segunda-feira, por serem suspeitos de vários crimes de burla qualificada em Barcelos. O esquema fraudulento ficou conhecido por "esquema do bilhete do Euromilhões premiado".



De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária, os crimes ocorrem desde 2018. Os homens apresentavam-se como astrólogos e criavam um clima de "ambiente de misticismo". Alegavam que tinham um bilhete do Euromilhões premiado e propunham às vítimas que o "comprassem", em trocas de elevadas quantidades de dinheiro.





As vítimas, escolhidas a dedo, eram sempre posses com posses e vulneráveis.Os suspeitos terão enganado e convencido diversas vítimas a entregar quantias de dinheiro elevadas. Num total, estima-se que tenham conseguido extorquir cerca de 500 mil euros."Houve quem lhes entregasse 160 mil euros", referiu a fonte da PJ à Lusa."Foram realizadas diligências de investigação que permitiram que, no dia 17 de abril, fossem os suspeitos localizados e intercetados, e efetuada a apreensão de relevantes elementos de prova e variada documentação", pode ler-se no comunicado da autoridade.A PJ prossegue agora com as perícias para identificar outros casos e vítimas do esquema. "Presume que os suspeitos se dedicavam à prática deste tipo de crimes de forma reiterada", indica.Os homens vão ser presentes a tribunal para conhecerem as respetivas medidas de coação.