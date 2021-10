Detidos dois ingleses que agrediram patrulha da GNR no Algarve

A Guarda Nacional Republicana deteve dois ingleses, de um grupo de quatro, que agrediram e ameaçaram de morte dois militares da GNR no interior de um hotel em Vilamoura, no distrito de Faro, avançou esta quarta-feira a corporação.

Numa nota enviada à agência Lusa, a GNR indica que dois ingleses foram detidos por resistência e coação sob funcionário, ameaça, agressão e coação física e furto, após um serviço realizado por dois militares da GNR no Casino de Vilamoura, cerca da 01h30 de domingo.

Segundo esta força de segurança, a patrulha presenciou quatro ingleses, com idades entre os 25 a 32 anos, que pretendiam entrar no Casino de Vilamoura sem máscara de proteção individual, tendo sido proibida a sua entrada pelo porteiro, ao qual reagiram com agressividade e injúrias.