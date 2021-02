Detidos dois jovens por roubo a minimercado em Lisboa no qual espancaram proprietário por 100 euros

A PSP anunciou esta sexta-feira a detenção de dois jovens, de 16 e 20 anos, pela prática do crime de roubo qualificado. Em causa está um roubo, ocorrido no passado domingo, que terá sido levado a cabo pelos suspeitos, no qual os dois jovens invadiram um minimercado em Arroios, Lisboa, tendo agredido o proprietário do espaço para levarem 100 euros da caixa registadora.

Segundo relata a PSP, em comunicado, os dois homens levaram ainda "uma série de bebidas alcoólicas que estavam num expositor à entrada". A vítima teve que receber assistência hospitalar após a violenta agressão.

Os suspeitos foram depois identificados e detidos. Já têm histórico em crimes deste género e, por isso, presentes a juiz, ficaram em prisão preventiva.