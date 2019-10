Detidos dois suspeitos de 14 assaltos violentos no Porto

Dois homens, de 20 e 26 anos, foram detidos pela PSP pela autoria de 14 assaltos violentos no Porto.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, a operação de detenção foi dirigida pela Esquadra de Investigação Criminal de Rio Tinto.







Além da detenção dos suspeitos, foram ainda apreendias duas armas, nomeadamente uma faca e uma soqueira. Alegadamente, as duas terão sido usadas nos vários assaltos.



Os dois suspeitos vão ser presentes a um juiz de instrução criminal esta quarta-feira de manhã, para serem aplicadas as medidas de coação.