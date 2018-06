Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos dois suspeitos de abuso sexual a crianças em Coimbra

Crimes foram denunciados por uma das vítimas aos pais, que apresentaram queixa à polícia.

Dois homens foram detidos e estão em prisão preventiva pela autoria de alegados crimes de abuso sexual de duas meninas, de 10 e 11 anos, em Coimbra, disse esta segunda-feira fonte da Polícia Judiciária.



Os dois homens, de 18 e 60 anos, suspeitos da "prática, reiterada de crimes de abuso sexual" das duas crianças, ter-se-ão aproveitado da "proximidade familiar com as vítimas", refere uma nota da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ), enviada esta segunda-feira à agência Lusa.



De acordo com uma fonte da PJ, contactada pela agência Lusa, um dos suspeitos é avô das meninas, que são irmãs, enquanto o homem mais é novo é tio. O avô das meninas está desempregado e o tio trabalha no setor da distribuição.



Os crimes, que viriam a ser cometidos há cerca de dois anos, terão ocorrido em casa dos abusadores, em Coimbra, adiantou a mesma fonte.



Os abusos foram denunciados por uma das crianças aos pais, que apresentaram queixa à polícia.



Os dois homens foram identificados e detidos na quinta-feira, e foram "presentes a primeiro interrogatório judicial" no dia seguinte, tendo-lhes sido "aplicada a medida de coação de prisão preventiva", adianta a Judiciária.