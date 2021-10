Detidos dois suspeitos de matarem jovem no metro em Lisboa

O recurso ao sistema de videovigilância interno do Metropolitano de Lisboa foi fundamental para que a Polícia Judiciária conseguisse prender dois suspeitos da morte à facada de Rafael Vaz Lopes, o jovem de 19 anos morto na quarta-feira à tarde, no Metro das Laranjeiras, em Lisboa.

Fontes da Polícia Judiciária disseram ao CM que se tratam de dois jovens do bairro do Casal da Mira, na Amadora. A vítima, por seu turno, residia na Cova da Moura, situada no mesmo concelho.

Os dois jovens, que terão sensivelmente a mesma idade de Rafael Lopes, estão neste momento nas instalações da PJ, na rua Gomes Freire, em Lisboa, prestes a ser interrogados. Apesar de terem sido os dois levados sob detenção, só um é que está formalmente preso para ser presente a juiz pela prática do crime.

A tese mais forte, neste momento, é de que o homicídio tenha sido causado por discórdias entre grupos rivais.

O telemóvel de Rafael Lopes também foi roubado, desconhecendo-se para já se tenha sido recuperado durante as buscas domiciliárias realizadas para consumar as detenções dos dois suspeitos.

Não estão, no entanto, descartadas mais detenções ligadas a esta investigação.