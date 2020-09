Detidos dois suspeitos de tentar matar a tiro por discussões entre famílias

A Polícia Judiciária deteve dois homens, de 44 e 23 anos, por suspeita de tentativa de homicídio de um homem de 56 anos com recurso a arma de fogo.

O crime terá ocorrido a 10 de setembro de 2019, quando o homem saiu de casa. Os detidos, que já lhe conheciam a rotina, aproximaram-se de casa da vítima e dispararam várias vezes do interior do seu carro. O homem acabou atingido na zona abdominal, ficando gravemente ferido, chegando mesmo a correr risco de vida.

Os agressores e a vítima tinham um conflito familiar.



Depois do crime, os suspeitos saíram das suas casas, dificultando a sua localização.



Um dos autores do crime foi detido a 23 de junho, numa localidade da margem sul do Tejo, e o outro a 14 de setembro em Santarém, que ainda tentou fugir através de telhados.

Os detidos estão agora em prisão preventiva.