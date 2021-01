Detidos em operação de fuga ao fisco em stand do Grande Porto saem em liberdade

Os sete detidos, na quarta-feira, pela Polícia Judiciária do Porto numa operação realizada em Stands de automóveis no Grande Porto, saíram em liberdade depois de ouvidos pelo Juiz de Instrução Criminal do Porto. Um dos detidos - Augusto Fernandes, dono do stand de onde saiu o BMW no qual o cantor Angélico Vieira morreu, em 2011 - terá de pagar uma caução de 100 mil euros. Um outro arguido tem de pagar 200 mil euros. As cauções têm de ser prestadas no prazo de dez dias. Os dois contabilistas detidos ficam suspensos de funções e todos os arguidos estão proibidos de qualquer contacto entre si.

O esquema que foi altamente lesivo para o Estado consistia na criação de empresas-fantasma, que importavam carros de países como Alemanha e França. Conseguiam depois forjar documentos informáticos e alterar o regime de IVA, o que fazia com que o valor a entregar ao Estado fosse muito menor. Na operação, onde foram realizadas 70 buscas no Porto, Paredes, Vila Nova de Gaia, Gondomar, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Braga, Barcelos, Famalicão e Ponte de Lima, foram apreendidos 30 carros e 100 mil euros. A investigação começou em 2019 e para o diretor da PJ do Porto, Norberto Martins "foi uma operação importante". "Estamos a falar de dinheiro subtraído ao Estado, dinheiro subtraído a todos nós", disse o responsável, em conferência de imprensa, no dia da operação.