Detidos homicidas de casal português na África do Sul

A polícia sul-africana deteve dois homens pelo homicídio de um casal de emigrantes português, ocorrido no domingo na cidade rural de Christiana. Os homicidas, de 36 e 37 anos, foram encontrados na posse de roupas, coleções de notas e moedas, uma mala e artigos de mercearia das vítimas. Haverá mais suspeitos ainda em fuga.





CM noticiou, Dinis Fernando e Maria Gorete Silva, respetivamente de 74 e 71 anos, estavam emigrados na África do Sul há quase 50 anos. Natural da ilha da Madeira, o casal foi domingo encontrado amarrado e morto à facada no seu pequeno negócio de restauração.



Tal como onoticiou, Dinis Fernando e Maria Gorete Silva, respetivamente de 74 e 71 anos, estavam emigrados na África do Sul há quase 50 anos. Natural da ilha da Madeira, o casal foi domingo encontrado amarrado e morto à facada no seu pequeno negócio de restauração.

O alerta foi dado por um cliente, que, pelas 08h00, estranhou a porta do estabelecimento encerrada, espreitou pela montra e viu um corpo. Dinis Fernando Silva tinha as mãos amarradas atrás das costas com abraçadeiras de plástico, indiciando ter sido mantido preso pelos homicidas. O casal foi assassinado com golpes de faca no pescoço e os corpos estavam caídos, numa poça de sangue, atrás do balcão.