Dois jovens que na Passagem de Ano dispararam sobre um carro com quatro pessoas, no Laranjeiro, Almada, foram agora detidos pela PJ.



Segundo o Ministério Público, "os arguidos, juntamente com outros suspeitos, surgiram na frente da viatura e, empunhando armas de fogo, efetuaram inúmeros disparos na sua direção que atingiram uma mulher no pescoço". Estão indiciados por tentativa de homicídio, entre outros crimes. Um ficou em prisão domiciliária.

