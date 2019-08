Detidos jovens que encomendavam pizzas para assaltar estafetas em Lisboa

Quatro jovens foram detidos esta quarta-feira por serem suspeitos de assaltar funcionários de entrega de pizzas na via pública.Os suspeitos, com idades entre os 17 e os 20 anos, faziam a encomenda e quando os estafetas chegavam ao local eram assaltados com recurso a uma arma. Para além dos alimentos, os jovens apropriavam-se dos bens das vítimas.A PJ de Lisboa deteve os três rapazes e uma rapariga esta quarta-feira. Estão indiciados pela prática de crimes de roubo agravado e são ainda suspeitosFoi ainda apreendida a arma.