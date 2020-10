Detidos jovens que fabricavam armas artesanais

Dois jovens, de 18 e 20 anos, foram detidos pela PSP de Olhão por terem em sua posse três armas de fogo construídas de forma artesanal. Na sequência de buscas domiciliárias à residência de um dos detidos, foram apreendidas nove munições de calibre .22, vinte gramas de metanfetaminas em pó e uma balança de precisão utilizada no tráfico de droga.Segundo oapurou junto de fonte da PSP, o alerta foi dado às autoridades por um popular, na sexta-feira, depois de ouvir disparos. Os agentes agiram rápido e conseguiram localizar e intercetar os dois indivíduos, que acabaram por confessar às autoridades a posse das três armas de fogo artesanais.Na residência de um dos detidos, a PSP realizou buscas que resultaram na apreensão de munições e drogas estimulantes. Segundo o Comando Distrital da PSP de Faro, esta foi uma apreensão importante pois "apesar do aspeto rudimentar das armas", estas poderiam ser facilmente utilizadas para "atentar contra a vida de qualquer pessoa".Segundo apurou o, os jovens estão indiciados pelos crimes de posse ilegal de armas e fabrico de armas sem licença. Foram notificados para se apresentarem esta terça-feira no Tribunal de Faro, para primeiro interrogatório judicial.