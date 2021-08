que o CM noticiou a 5 de julho.



Heliodoro Viegas, 79 anos, foi encontrado morto, numa poça do seu próprio sangue, na sua habitação no interior do concelho de Faro. Não foi a primeira vez que o idoso, proprietário de vários terrenos agrícolas, foi vítima de assaltos e furtos.



A PJ anunciou este sábado a detenção de dois jovens, de 22 e 29 anos, suspeitos de homicídio qualificado e roubo. Os dois são suspeitos da morte de um idoso, de 79 anos, ocorrida durante um assalto violento,

O caso foi reportado às autoridades pelo irmão da vítima, ontem de manhã, quando se deslocou à casa depois de ser alertado por vizinhos de que se passava algo de suspeito. No interior da habitação, na localidade da Jardina, deparou-se com o cenário extremamente violento.





O irmão, que sempre residiu sozinho, estava caído no chão, próximo da cozinha, numa poça de sangue. Nas restantes divisões da casa, o cenário dava também a entender que tudo terá tido origem num assalto: as gavetas dos móveis tinham sido retiradas e estavam no chão e os colchões das camas revirados, pois os assaltantes deverão ter estado à procura de dinheiro ou de objetos de valor.



A PJ adianta, em comunicado, que os dois detidos, sem ocupação profissional, vao ser presentes a juiz para ficarem a conhecer as medidas de coação a que ficarão sujeitos.