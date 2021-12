A PSP do aeroporto de Lisboa anunciou ter detido um homem, de 35 anos, e uma mulher, de 56, que tentaram viajar com facas nas malas. Os dois conseguiram a suspensão provisória dos processos através do pagamento, cada um, de 102 euros a associações de solidariedade social. Apoiaram a Ajuda de Berço e a Acreditar.





A mulher foi apanhada com um ‘cardsharp’ (uma faca dissimulada na forma de cartão bancário) na bagagem de cabine. O homem tinha numa mochila três facas, com lâminas entre os 7,5 e os 14 centímetros. Alegou ter-se esquecido de as retirar e que as usava “para comer fruta na obra onde trabalha”, adiantou a PSP.