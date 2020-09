Detidos no Algarve 19 suspeitos de tráfico e apreendidos três quilos de cocaína

O Ministério Público (MP) anunciou esta quarta-feira a detenção, no Algarve, de 19 pessoas de várias nacionalidades suspeitas de tráfico de droga e a apreensão de três quilos de cocaína e de um quilo de canábis.

Em comunicado publicado no 'site' da Procuradoria da Comarca de Faro, o MP adianta que as detenções ocorreram na terça-feira, tendo sido inicialmente detidos 13 suspeitos e, depois, mais seis, em flagrante delito.

Os detidos, de nacionalidades britânica, portuguesa, cabo-verdiana e guineense, são suspeitos "de se dedicarem à compra e à venda a revendedores e a consumidores no Algarve, especialmente na zona de Albufeira, de cocaína, heroína e canábis", lê-se na nota.

Segundo o MP, foram apreendidos, entre outros objetos e valores, cerca de três quilos de cocaína, um quilo de canábis e 300 gramas de heroína.

Os detidos vão agora ser presentes pelo MP ao juiz de instrução criminal competente.

O inquérito é dirigido pelo MP da 2.ª secção de Faro do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, com a coadjuvação do núcleo de investigação criminal da GNR.