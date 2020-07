Detidos pai e padrasto por abusos sexuais a menina de 13 anos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve esta segunda-feira dois homens por abusarem sexualmente de uma menina de 13 anos. Os detidos são o avô paterno da vítima, com 57 anos, e o padrasto da mesma, com 43 anos.Os factos ocorreram repetidamente durante o ano de 2019 e ainda este ano na casa do avô da menina e na casa onde esta vivia com a mãe e com o padrasto.Os dois homens ficaram em prisão preventiva.