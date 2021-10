Detidos pela PJ por abusos a menor e a homem deficiente em Vila Real e Miranda do Douro

Dois homens, de 66 e 42 anos, foram detidos em Trás-os-Montes pelos crimes de abuso sexual, respetivamente, de menor e de pessoa com deficiência, anunciou esta quarta-feira a PJ de Vila Real.Desde 2016 que um comerciante, de 66 anos, abusou sexualmente de uma menor, agora com 15 anos, em sua casa e no estabelecimento comercial, em Alijó e Vila Real. A vítima é filha de uma mulher com quem o suspeito teve relação amorosa.