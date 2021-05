Detidos por roubo a estafeta de refeições ao domicílio em Odivelas

Dois homens foram detidos na quinta-feira em flagrante delito, pela PSP, em Odivelas, suspeitos de roubo a estafeta, responsável por entregas de refeições ao domicílio.Na sequência do policiamento no âmbito deste tipo de ilícito, os agentes abordaram os dois jovens de 21 e 19 anos, que ameaçavam um funcionário.Segundo o comunicado enviado pelo Comando Metropolitano de Lisboa, os suspeitos tinham encomendado refeições e aguardavam pelo estafeta na rua, e forçaram a entrega sem efetuar o pagamento. O funcionário não resistiu às ameaças e entregou as refeições e os jovens fugiram, tendo sido intercetados e identificados pelos agentes.Os detidos foram presentes a interrogatório no Tribunal de Loures, onde foram sujeitos a Termo de Identidade e Residência.