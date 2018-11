Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos quatro homens em Celorico da Beira na posse de 150 munições

Detenção ocorreu durante uma ação de fiscalização de trânsito.

Por Lusa | 11:57

A GNR deteve na sexta-feira quatro homens que estavam na posse de 150 munições de diversos calibres, em Celorico da Beira, informou hoje o Comando Territorial da Guarda.



De acordo com a nota de imprensa, a detenção ocorreu durante uma ação de fiscalização de trânsito.



Nessa ação, os militares da GNR "visualizaram uma bolsa de cor preta que se encontrava junto dos pés do passageiro da frente, tendo os ocupantes da viatura adotado um comportamento suspeito no momento da fiscalização".



Das diligências efetuadas, a GNR encontrou nessa bolsa 100 munições de calibre 6.35 mm, 50 munições 'rifle' calibre .22, tendo ainda apreendido 23 cartuchos de calibre 12 e dois relógios de bolso com corrente, refere o Comando Territorial da Guarda.



Os detidos, com idades compreendidas entre os 19 e os 46 anos, foram constituídos arguidos, estando sujeitos a termo de identidade e residência.