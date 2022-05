Detidos quatro suspeitos de roubo a idoso na Nazaré

A PSP da Nazaré deteve esta terça-feira quatro homens suspeitos de criminalidade violenta, no âmbito de uma investigação de roubo agravado a um idoso de 86 anos, informou o comando de Leiria.

Em comunicado, a PSP adianta que os detidos têm entre 26 e 41 anos e foram identificados durante a investigação de um roubo agravado, ocorrido em outubro de 2021.

"Após o dia do crime violento e grave", que, segundo a PSP, foge "claramente de um padrão corrente de realidade criminal da vila da Nazaré, foi desenvolvido um afincado esforço de investigação com vista à descoberta de todos os pormenores quanto ao que realmente acontecera e os seus autores".

Em articulação com a autoridade judiciária e com o apoio de polícias da estrutura de investigação criminal do Comando de Leiria, reforçados pela Brigada de Investigação Criminal da Esquadra de Abrantes do Comando Distrital de Santarém e de Equipas Operacionais do Corpo de Intervenção e do Grupo Operacional Cinotécnico da Unidade Especial de Polícia, "foi desencadeada, esta madrugada, a referida operação policial", lê-se na nota.

Ainda de acordo com a PSP, foram cumpridos quatro mandados de detenção fora de flagrante delito e realizadas cinco buscas domiciliárias e cinco buscas a automóveis que resultaram na apreensão de uma viatura de marca Peugeot 106, um LCD, seis telemóveis, um 'tablet', um relógio, dois pares de sapatilhas utilizadas no dia do crime violento, bem como uma camisola de manga comprida e uma bolsa a tiracolo em tecido, também usadas no mesmo dia.

A PSP apreendeu ainda 120 euros em dinheiro e uma moca.

Os quatro detidos vão ser presentes à autoridade judiciária, na quarta-feira, para aplicação das medidas de coação.