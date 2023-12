A PSP deteve quatro homens e apreendeu mais de 24 mil doses de estupefacientes no bairro da Pasteleira, no Porto, na terça-feira.Os indivíduos dedicavam-se de forma organizada ao tráfico de droga.Entre a droga apreendida contam-se mais de 20 mil doses individuais de heroína.Os detidos, com idades compreendidas entre os 22 e os 56 anos, residentes no Porto e em Gaia, serão presentes junto das autoridades judiciárias para aplicação das medidas de coação.