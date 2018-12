Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos quatro suspeitos de violência doméstica no Tâmega e Sousa

Todas as vítimas tinham filhos menores dos agressores.

18:38

A GNR anunciou esta sexta-feira a detenção de quatro homens, com idades entre os 25 e os 42 anos, em Paços de Ferreira, Lousada, Felgueiras e Cinfães, todos por violência doméstica



Segundo a autoridade, três dos detidos ameaçavam e agrediam as ex-companheiras, com idades entre os 23 e os 36 anos, chegando uma delas a ser vítima de violação e a necessitar de tratamento hospitalar.



Todas as vítimas tinham filhos menores dos agressores.



Um dos suspeitos ameaçava e intimidava a vítima com recurso a armas, tendo sido apreendido um bastão extensível, uma arma branca e duas carabinas de ar comprimido.



O quarto detido maltratava psicologicamente a sua mãe, de 69 anos, com ameaças de morte e intimidando-a com armas brancas.



Após terem sido presentes ao Tribunal de Marco de Canaveses, um dos detidos ficou sujeito a prisão preventiva e dois sob as medidas de coação de afastamento da residência e proibição de contactar por qualquer forma com vítima, assegurado por pulseira eletrónica.



Outro suspeito ficou proibido de contactar a vítima de qualquer forma ou meio e impedido de adquirir armas.