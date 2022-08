Detidos suspeitos de assalto a bombas de combustível em Paços de Ferreira

A PSP intercetou, no bairro da Pasteleira Nova, no Porto, três pessoas (dois homens e uma mulher) no interior do carro que foi usado para cometer um assalto às bombas de Frazão, em Paços de Ferreira, na madrugada de segunda-feira.

Os três suspeitos foram detidos. As autoridades suspeitam que os dois homens sejam os que protagonizaram o assalto ao posto de combustível e no qual usaram uma faca para ameaçar um funcionário, às 03h25. Para isso vão agora ser analisadas as imagens de videovigilância. Certo é que as roupas usadas pelos dois detidos, aquando da detenção, são em tudo semelhantes às que se visualizam no sistema de videovigilância do estabelecimento.

Os dois assaltantes fugiram com artigos avaliados em 3700 euros, entre dinheiro da caixa registadora, tabaco, raspadinhas e bebidas alcoólicas.

Por ter estado envolvido num assalto, o carro constava para apreender pelas autoridades. Na manhã desta terça-feira, a viatura acabou por ser localizada.