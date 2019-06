Detidos três suspeitos de incendiar prédio que provocou um morto no centro do Porto

Três homens foram detidos por suspeitas de incendiar prédio que provocou a morte a um homem na rua Alexandre Braga, em pleno centro da cidade do Porto, em março.Recorde-se que a vítima mortal é um homem de 55 anos, filho de uma idosa octogenária, única arrendatária daquele edifício habitacional que vivia com três filhos.Para além da vítima mortal, cinco pessoas ficaram feridas, entre as quais a idosa e outros dois filhos, que foram levadas para o Hospital de Santo António, no Porto, após terem sofrido uma inalação de fumos. Também duas pessoas de um prédio vizinho, incluindo uma mulher grávida, foram assistidas no hospital.O prédio, junto ao Mercado do Bolhão, ficou totalmente destruído e o segundo e terceiro andar ruíram.