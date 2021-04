Ver comentários

A tia de Tomás, o jovem de 15 anos morto à facada em São Domingos de Rana, Cascais, falou em exclusivo à CMTV sobre a discussão que acabou na morte trágica do sobrinho.De acordo com a familiar, o adolescente estava a dois quarteirões de casa, em casa de um amigo, e terá ido depois para o local do crime, onde costumava conviver com os amigos.