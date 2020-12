"Deu a vida para salvar e proteger": Multidão no último adeus a polícia herói

António Doce foi um homem que na grandeza da dádiva da sua vida, elevou bem alto o esplendor de Portugal. Esse esplendor consubstancia-se na capacidade de derramar o próprio sangue para salvar e proteger a vida dos outros, de nunca recusar proteger quem é mais débil e vulnerável". Estas foram as palavras de homenagem do Bispo das Forças Armadas e de Segurança durante a missa de corpo presente que precedeu o funeral do agente da PSP que morreu no sábado, ao defender uma mulher que estava a ser agredida pelo companheiro. "Um sentido obrigado pelo que revelou enquanto homem e pelo que deu enquanto Polícia", disse esta terça-feira D. Rui Valério.Um momento marcante nas cerimónias fúnebres, que contaram com a presença do diretor-nacional da PSP, Magina da Silva, e do secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, Antero Luís. A igreja da Sagrada Família, tal como o cemitério do Espinheiro foram pequenos para receber todos aqueles que quiseram estar no último adeus a António Doce. Ao mesmo tempo, em Lisboa, dezenas de colegas faziam uma vigília de homenagem em frente ao Ministério da Administração Interna e outros um minuto de silêncio à porta das esquadras onde trabalham. "Até sempre camarada", foi a expressão repetida por todo o lado.O homicida, José Fortuna, já está em prisão preventiva, na cadeia de Évora. Segundo o advogado "está triste com toda a situação e aguarda serenamente o desenrolar do processo".