Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Deu-lhe um chapadão": Irmã de Luís Grilo acusa Rosa de agredir filho na prisão

Júlia Grilo revelou que viúva foi agressiva com Renato, de 13 anos, numa das visitas à cadeia.

19:06

Júlia Grilo, irmã do triatleta Luís Grilo, revelou que a cunhada Rosa Grilo - suspeita da morte do marido - deu um "chapadão" ao filho Renato, de 13 anos, numa das visitas deste à mãe na prisão de Tires.



"A mãe agrediu-o há cerca de duas semanas na prisão. Deu-lhe um chapadão, agarrou-o pelos braços, e o avô e a avó não fizeram nada para acarinhar o menino", disse a mulher, em declarações à SIC. Júlia Grilo detém atualmente a guarda do menor.



Júlia garantiu que esta reação de Rosa Grilo terá acontecido porque o menino foi "desagradável com o avô", pai da viúva.



Recorde-se que as famílias de Luís e Rosa Grilo estão em guerra judicial pela guarda do menino de 13 anos. No próximo dia 3 de abril, o Tribunal de Família e Menores vai decidir com quem fica a criança. A sessão foi marcada o mês passado e o juiz decidiu que provisoriamente ficava com Júlia.