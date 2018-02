Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Deu-me 100 mil euros por cuidar dele”

Angelina Fonseca, de 38 anos, nega ter burlado idoso.

Por Ana Isabel Fonseca | 27.02.18

Angelina Fonseca, que está a ser julgada por burlar, num total de 128 mil euros, um idoso a quem prometeu amor, negou ontem, no Tribunal de São João Novo, no Porto, ter cometido qualquer crime. Garantiu que o homem - que morreu em 2015, com 85 anos - lhe deu tudo de livre vontade.



"Fomos levantar os certificados de aforro que ele tinha nos CTT. Ele pediu-me o cartão Multibanco, mas eu não sabia quanto ele ia transferir. Deu-me 100 mil euros e depois também me deu peças em ouro. Disse que me estava a dar aquilo por eu cuidar dele", justificou em tribunal a mulher, de 38 anos, que recebia 600 euros pelo ato de cuidar da vítima.



Angelina, que conheceu António Queijo num lar no qual era funcionária, terá escrito cartas de amor para o idoso. A família do homem, que era viúvo, encontrou ainda na sua habitação, em Rio Tinto, Gondomar, uma foto de Angelina em biquíni com uma dedicatória.



"A letra nas cartas é minha, mas não me lembro de as escrever, certamente foi uma brincadeira", disse Angelina, não convencendo os juízes. "Quer que eu leia o que aqui está escrito? Isto não são cartas de brincadeira. Quem escreve isto não sabe o que escreve?", questionou o juiz William Themudo Gilman.



A acusação diz que a arguida, que cometeu os crimes entre 2012 e 2014, ainda tentou apoderar-se de mais 150 mil euros dos certificados de aforro, mas o banco alertou a família.



"O meu pai gostava muito dela e ficou envergonhado com isto", disse o filho, António José Queijo.