“Deus é justo e vai trazer o corpo a terra”, diz amiga de pescador desaparecido

António Fangueiro, 64 anos, é um dos três pescadores desaparecidos após naufrágio que ocorreu em Esmoriz.

Por Ana Silva Monteiro e Paulo Jorge Duarte | 09:48

Soube da notícia do naufrágio pela televisão. Mal vi o nome da embarcação percebi logo que o António tinha morrido. Não tenho esperança que ele seja encontrado com vida, mas Deus é justo e vai trazer o corpo a terra." As palavras são de Maria Vieira, amiga de António Fangueiro, de 64 anos, natural das Caxinas, em Vila do Conde, um dos três pescadores - os outros dois são de nacionalidade indonésia - desaparecidos no mar ao largo de Esmoriz, Ovar.



Na embarcação que saiu para a faina na noite de domingo seguiam cinco homens. Rafael Silva, de 54 anos, foi resgatado com vida. Já António Sousa, de 52 anos, morreu e o seu funeral realiza-se amanhã, às 17h00, em A ver-o-Mar.



António Fangueiro, que se dedicou ao mar a vida toda, é lembrado pela família que o ‘adotou’ com saudade. "Ele esteve preso há muitos anos e foi na cadeia que conheceu o meu ex- -marido. Quando saíram, como a família não queria saber dele, veio viver aqui para casa. É da nossa família há 28 anos, é como um irmão para mim. É muito triste o que aconteceu", disse emocionada Maria Vieira.



Para os amigos do pescador, o mau tempo foi a razão do naufrágio. "O mestre não devia ter saído com a embarcação, não estava tempo para isso", contou Sandra Braga, para quem António Fangueiro era como pai.

Ontem, as buscas foram alargadas e reforçadas com meios da Capitania de Aveiro, mas, até ao fecho da edição, os corpos não tinham sido recuperados.