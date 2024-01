Ivo Lucas, Cristina Branco e Paulo Neves condenados a penas suspensas no caso da morte de Sara Carreira

Os quatro arguidos envolvidos no acidente que provocou a morte da cantora Sara Carreira, no dia 5 de dezembro de 2020, na Autoestrada 1 (A1), conhecem esta sexta-feira a sentença no Tribunal de Santarém. O arguido Paulo Neves não compareceu e não entregou qualquer justificação ao tribunal.À chegada, Tony Carreira, pai da vítima, explicou que até quinta-feira pensou não estar presente na sessão. "Mas devo isto à minha filha", apontou. O cantor asseverou que não vai recorrer "de nada", independemente do conteúdo da sentença. "Só vinha aqui perceber o que aconteceu, mas toda a gente tem amnésia", vincou.

Nas alegações finais, o Ministério Público (MP) pediu penas suspensas, todas inferiores a cinco anos, para os três arguidos acusados de homicídio. Paulo Neves e Ivo Lucas estão acusados do crime de homicídio por negligência grosseira, Cristina Branco do crime de homicídio por negligência e Tiago Pacheco por condução perigosa.



Para Tiago Pacheco, o MP defendeu a aplicação de uma multa superior a 600 euros. As defesas dos arguidos contestaram as acusações e pediram a absolvição ou a atenuação das penas. O julgamento arrancou a 24 de outubro do ano passado.



Leitura da sentença



A juíza considerou "todos culpados" e condenou três dos arguidos a penas suspensas: Paulo Neves a três anos e quatro meses, Ivo Lucas a dois anos e quatro meses, Cristina Branco a um ano e quatro meses. Tiago Pacheco está obrigado a pagar uma multa de sete euros por dia durante 153 dias. Todos os arguidos são sancionados com inibição de condução: dois anos para Paulo Neves, um ano para Ivo Lucas, nove meses para Cristina Branco e um mês para Tiago Pacheco.



Apesar da noite escura, no local não estava nevoeiro, de acordo com as imagens de videovigilância e os depoimentos das testemunhas. Um militar da GNR explicou que se tratava de uma curva à direita, com visibilidade a 400 metros e sem obstáculos.



A juíza realçou que entre o acidente e o teste de alcoolemia a Paulo Neves decorreram quatro horas, situação "incompreensível", dado que a lei refere que a análise deve ser efetuada no menor tempo possível. No momento em que realizou o teste, a concentração de álcool era menor, considerou o tribunal, que deu como provada a velocidade (30 km/h) a que seguia Paulo Neves.



Quanto a Cristina Branco, a juíza entendeu que a arguida conduzia de forma desatenta, pois teve tempo suficiente (oito segundos) e um campo de visão desimpedido para se desviar do carro de Paulo Neves.



Reação



"Na vida real, ninguém vai preso", lamentou Tony Carreira após a leitura da sentença. "Está tudo certo. Não era nada disso que eu pretendia. Todos aqui seguiram uma tática de advogado, a tática da amnésia", destacou.



Em linha com a sentença, o pai da vítima descreveu Paulo Neves como "o maior culpado deste filme todo" e criticou a ausência do arguido do tribunal, apontando-lhe falta de "coragem" para comparecer. "Não acho normal um GNR fazer-lhe um teste de álcool quatro horas depois", vincou a propósito do papel de Paulo Neves no caso.



Na vida real, a filha de Tony Carreira "já não está cá", concluiu o cantor.