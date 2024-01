Dez adeptos identificados pela PSP no Sporting-Braga

A PSP identificou dez adeptos por atos ilícitos no jogo da Taça da Liga entre o Sporting e o Braga que decorreu em Leiria.



Um dos adeptos foi identificado por invasão do recinto de jogo, outro por deflagração e posse de um engenho pirotécnico, dois por comportamentos inadequados (foram expulsos do recinto), quatro homens por ofensas à integridade física e dois por terem pendentes pedidos judiciais.





Foi ainda apreendia uma navalha. A PSP de Leiria acrescenta que foram levantados os respetivos autos de contraordenação, que serão agora remetidos à Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).