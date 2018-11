Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez arguidos no processo da reconstrução das casas em Pedrógão

Em causa está a utilização de fundos solidários para casas de férias.

Por Isabel Jordão | 08:38

Subiu para dez o número de arguidos no âmbito da investigação à reconstrução, com fundos solidários, de casas que foram destruídas em junho de 2017, pelo incêndio de Pedrógão Grande.



Todos os arguidos são proprietários "requerentes de apoios" e ficaram sujeitos a termo de identidade e residência, não podendo ausentar-se do País por mais de cinco dias sem antes informarem o tribunal.



A investigação surgiu na sequência da alteração fiscal de morada dos proprietários, para poderem candidatar as casas de férias à reconstrução, quando apenas as habitações permanentes podem ser contempladas com verbas resultantes da solidariedade popular.



Segundo o Ministério Público, estão em causa "factos suscetíveis de integrarem os crimes de corrupção, participação económica em negócio, burla qualificada e falsificação de documento". Em setembro foram constituídos os primeiros quatro arguidos, poucos dias após buscas na Câmara de Pedrógão Grande e no Gabinete que coordena o processo de reconstrução.