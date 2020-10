Dez detidos em operação de combate ao tráfico de droga em Braga

A operação de combate ao tráfico de estupefacientes esta terça-feira realizada no bairro das Enguardas, em Braga, resultou num total de 10 detidos e na apreensão de droga, dinheiro e armas, revelou a PSP.

Em comunicado, a PSP descreve que os detidos são cinco homens e cinco mulheres, com idades entre os 17 e os 67 anos, e que foi apreendida heroína suficiente para cerca de 240 doses individuais, bem como 71,28 gramas de liamba, além de diverso material utilizado no corte e acondicionamento do estupefaciente.

"Com esta ação, o Comando da PSP de Braga acredita ter dado um sério golpe no tráfico de droga na cidade de Braga com origem naquela zona, bem como contribuído para aumentar o sentimento de segurança da mesma e artérias adjacentes, que têm sido alvo de uma preocupação e trabalho constante por parte desta polícia", destaca a PSP de Braga.

Foram igualmente apreendidos 9422 euros, duas armas de proibidas (faca e matraca) e 60 euros em notas falsas.

A operação contemplou a realização de 14 buscas domiciliárias e sete mandados de detenção.

De acordo com a PSP, a ação visou "um conjunto alargado de indivíduos que, de forma organizada, se dedicavam ao tráfico de estupefacientes junto do Bairro das Enguardas, na cidade de Braga".

Nesta ação policial, foi empenhada toda a estrutura de investigação criminal do Comando de Braga e das equipas de intervenção rápida.

A operação contou com a colaboração da Unidade Especial de Polícia, através do Grupo Operacional Cinotécnico, e de elementos da estrutura de investigação criminal da PSP dos comandos de Vila Real, Viana do Castelo e Aveiro.

Os detidos vão ser levados a tribunal, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.