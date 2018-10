Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez detidos por tráfico de estupefacientes em Seia e Manteigas

Detenções foram realizadas no fim de semana, no âmbito de uma operação da GNR que visou a prevenção criminal.

14:01

O Comando Territorial da GNR da Guarda deteve dez pessoas, com idades entre 18 e 51 anos, pela alegada prática do crime de tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Seia e de Manteigas, foi esta segunda-feira anunciado.



A GNR refere, em comunicado divulgado esta segunda-feira, que apreendeu aos suspeitos 18.600 doses de anfetaminas, 1.706 doses de haxixe, 446 doses de canábis, 35 doses de cocaína, 18 doses de MDMA e cinquenta euros em numerário.



As detenções foram realizadas no fim de semana, no âmbito de uma operação da GNR que visou a prevenção criminal nas localidades de Seia e de Manteigas, no distrito da Guarda.



Os detidos são esta segunda-feira presentes aos tribunais judiciais de Seia e da Guarda, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação, segundo a a mesma fonte.