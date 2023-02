O incêndio que deflagrou este sábado, na Mouraria, em Lisboa, fez dois mortos e 14 feridos.



O incêndio deflagrou no rés-do-chão de um prédio na Rua do Terreirinho e, de acordo com os bombeiros, já foi extinto. Das 14 vítimas, quatro são crianças.





Os feridos foram levados para o o Hospital de São José e o Hospitqal de Santa Maria, em Lisboa. O alerta foi dado por volta das 20h37.No local estão 26 operacionais dos bombeiros, apoiados por sete veículos.Em atualização.