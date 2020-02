Dez idosos morreram sozinhos em casa nas últimas três semanas

Dez idosos foram encontrados mortos dentro das habitações onde viviam sozinhos, em diferentes concelhos do Algarve, nas últimas três semanas.Segundo oapurou, a maioria dos casos foram registados em zonas isoladas da região em que as vítimas, entre os 70 e os 90 anos, viviam sozinhas.Apenas três ocorrências foram registadas em centros urbanos. A GNR e PSP foram alertadas para a falta de notícias dos idosos, mas quando entraram nas habitações, através da abertura forçada das portas por parte dos bombeiros, já era tarde demais. As vítimas foram encontradas sem vida após terem sofrido paragens cardiorrespiratórias, ao que tudo indica na sequência de problemas de saúde."Tem sido quase todos os dias. Quando chegamos as pessoas já estão sem vida e não conseguimos fazer nada para as salvar", confessou aouma fonte ligada ao socorro.Foram registados casos nos concelhos de Faro, Silves, Lagoa, Castro Marim, Olhão, Albufeira e Portimão. Em algumas situações, as vítimas já foram encontradas em decomposição, o que significa que "não tinham visitas frequentes de familiares ou apoio domiciliário", interpreta uma fonte dos bombeiros, que alerta que "há muitos idosos a viverem sozinhos em casas sem condições para suportarem temperaturas baixas".Por outro lado, há pessoas que "não são acompanhadas devidamente a nível de cuidados de saúde e morrem sem assistência", refere outra fonte.