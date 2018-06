Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez marroquinos tentam esquema no Aeroporto de Lisboa

Homens queriam entrar na Europa com bilhetes para o Mundial.

Por Miguel Curado | 10:01

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) intercetou dez imigrantes marroquinos que tentavam entrar no espaço Schengen, através do aeroporto de Lisboa, dizendo ter bilhetes para ver jogos do Mundial de futebol, na Rússia.



O grupo de magrebinos chegou à capital portuguesa a dez de junho, num voo da TAP vindo de Casablanca, Marrocos, com destino final a Moscovo.



Ao que o CM apurou, os dez terão comprado os bilhetes apresentando apenas um documento de inscrição no site de vendas online de entradas para o Mundial, conseguindo assim autorização de entrada na Rússia (que durante o torneio isenta de visto os estrangeiros que queiram assistir aos jogos).



O primeiro marroquino que tentou fugir foi detetado pela PSP na placa do aeroporto e entregue ao SEF. Já regressou ao seu país. Outros seis foram acompanhados por inspetores do SEF desde a saída do avião vindo de Casablanca até à entrada do avião para Moscovo.



Os três marroquinos que escaparam fugiram ao controlo das câmaras do aeroporto quando caminhavam para o voo de ligação. Lançou-se um alerta para a Unidade de Coordenação Antiterrorista. Dois dias após a fuga, os três homens foram apanhados pelo SEF na Gare do Oriente, a tentar apanhar um comboio para fora do País.



Estão detidos no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto, à espera da deportação.



O Ministério da Administração Interna confirma que pediu à Inspeção-Geral da Administração Interna a abertura de um inquérito para apuramento dos factos.