Incêndio na Guarda ameaça habitações

Doze meios aéreos e 292 bombeiros apoiados por 79 veículos, combatiam às 16h00 desta quarta-feira três incêndios rurais nos concelhos de Fornos de Algodres e do Sabugal, no distrito da Guarda.O fogo no concelho de Fornos de Algodres, deflagrou pelas 12h36, na freguesia de Algodres, está a ameaçar habitações. No auxílio ao combate estão sete meios aéreos.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa, pelas 15h00, que ambos os fogos estavam ativos e em progressão, mas que não colocavam povoações em perigo.Segundo a fonte, pelas 15h10, as chamas em Fornos de Algodres estavam a ser combatidas por 134 homens, 32 veículos e sete meios aéreos.O incêndio no concelho do Sabugal eclodiu pelas 13h57, na área da freguesia de Bendada, e envolvia no seu combate um total de 88 bombeiros, auxiliados por 23 viaturas e três meios aéreos, segundo a ANEPC. Este já se encontra em resolução.O último deflagrou no mesmo concelho, mas na freguesia de Sabugal e Aldeia de Santo António. Este eclodiu cerca das 15h54 e no local estavam, às 16h42, 120 operacionais, 29 veículos e dois meios aéreos.