Dez mil bandeiras para os 20 anos do concelho de Vizela

Autarquia pretende ver todos os edifícios decorados de azul e amarelo, as cores municipais.

Por Secundino Cunha | 06:00

A Câmara de Vizela vai distribuir 10 mil bandeiras do município pela população para celebrar os 20 anos da restauração do concelho e da elevação a cidade.



"A bandeira é o grande símbolo do concelho, que demonstra que valeu a pena a luta de várias gerações, que permitiu a sua autonomia e o desenvolvimento. Pretendemos recuperar o orgulho no concelho", afirmou o presidente da Câmara, Vítor Hugo Salgado. Sublinhou também que se pretende assinalar em Vizela "aquilo que foi a essência da luta e que permitiu a sua autonomia".



O programa de comemoração dos 20 anos do concelho foi ontem apresentado, numa cervejaria do centro da cidade. À sessão, assistiram alguns cidadãos que participaram ativamente no processo de restauração do concelho. Nas mesas do estabelecimento já se podiam ver muitas bandeiras azuis e amarelas do concelho, como que anunciando o que vai acontecer nos próximos dias.



O presidente da Câmara de Vizela espera agora que a população recrie o ambiente festivo e de orgulho na terra, que foi vivido com a criação do concelho, em março de 1998, quando, nas fachadas dos edifícios, se observavam centenas de bandeiras do novo concelho e a população, em dezenas de autocarros, ‘inundou’ a Assembleia da República.



O concelho de Vizela, no distrito de Braga, tem cerca de 12 700 habitantes. Foi criado em maio de 1361 e extinto em fevereiro de 1408. A 19 de março de 1998, o município foi restaurado, por desmembramento de cinco freguesias de Guimarães, uma de Lousada e uma de Felgueiras.