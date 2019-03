Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez pessoas condenadas por extorsão e usura na Guarda

Emprestavam dinheiro a pessoas com dificuldades financeiras e depois exigiam o pagamento de juros muito elevados.

07:55

O tribunal da Guarda condenou 10 pessoas pelos crimes de extorsão e usura que fizeram dezenas de vítimas na região da Beira Interior, entre 2013 e 2017.



Das 23 pessoas que foram detidas pela Polícia judiciária da Guarda e que chegaram a tribunal, o coletivo de juízes apenas condenou 10.



O método era simples: emprestavam dinheiro a pessoas com dificuldades financeiras e depois exigiam o pagamento de juros muito elevados.



Dos 10 arguidos condenados, apenas dois apanharam prisão efetiva. O principal arguido foi condenado a uma pena única de seis anos e três meses de prisão. O outro homem foi condenado a dois anos de cadeia.



Os restantes oito arguidos condenados apanharam penas entre um e cinco anos, as condenações ficaram suspensas por igual período de tempo.



As vítimas residem em várias zonas dos concelhos da Guarda, Castelo Branco, Covilhã e Portalegre.