Dez pessoas detidas por furtarem castanhas

A GNR de Meda deteve em flagrante dez pessoas quando apanhavam castanha num terreno que nãos lhes pertencia, foi esta segunda-feira anunciado.

O caso aconteceu no domingo, na localidade de Ranhados. O proprietário do terreno chegou ao local e deparou com o grupo a furtar castanhas. Alertou a GNR e uma patrulha deslocou-se ao local identificando e detendo os suspeitos, com idades entre os 16 e os 48 anos.

A GNR recuperou 180 quilos que já tinham sido apanhados e se encontravam numa viatura. Os suspeitos foram presentes a juiz no Tribunal de Vila Nova de Foz Coa.