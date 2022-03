Dez pessoas identificadas por venda de artigos contrafeitos no valor de 51 mil euros

Quatro mulheres e seis homens foram identificados no passado domingo pelo Comando Territorial de Leiria por venda de artigos contrafeitos no mercado semanal de Santana, em Alvorninha, no concelho de Caldas da Rainha, de acordo com um comunicado da GNR.



Foram apreendidos 3 256 artigos, entre eles peças de vestuário, meias, roupa interior, calçado, malas de senhora e perfumes. O valor estimado da apreensão é superior a 51 mil euros.





As 10 pessoas identificadas têm idades entre os 18 e os 55 anos.O factos recolhidos no decorrer da ação de fiscalização foram, entretanto, remetidos para o Tribunal Judicial das Caldas da Rainha.