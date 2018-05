Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez pessoas presas dentro de elevador em Lisboa

Problema técnico aconteceu ao meio dia desta quarta-feira, na estação de metro da Ameixoeira.

14:31

Dez pessoas estão presas dentro de um elevador que dá acesso ao metropolitano, na estação da Ameixoeira, em Lisboa, desde as 12h00 desta quarta-feira.



Ao que o CM conseguiu apurar no local, o incidente terá acontecido devido a uma falha técnica causada por um cabo que se partiu e que acionou o sistema de segurança do elevador.



Não há ferimentos graves a registar, mas as dez pessoas que se encontram dentro do aparelho estão a acusar ansiedade e alguns dos efeitos causados pelo calor que se faz sentir no interior.



No local estão elementos da empresa que faz a manutenção dos elevadores, bem como operacionais do INEM e dos Bombeiros.



Não se sabe quando ficará solucionada a situação.



Em atualização