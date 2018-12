Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dez pessoas vítimas de intoxicação alimentar em festa de aniversário em Alverca

Incidente ocorreu durante um evento social onde estavam entre 30 a 40 pessoas.

19:14

Pelo menos 10 pessoas sofreram uma intoxicação alimentar durante uma festa de aniversário que decorria na Quinta do Barco, em Alverca, Vila Franca de Xira.



O alerta foi dado por volta das 18h06. O incidente ocorreu durante um evento social onde estavam entre 30 a 40 pessoas. As vítimas foram assistidas no local.



