Dez quilos de pólvora encontrados em propriedade devoluta em Castanheira do Ribatejo

Dez quilos de pólvora, assim como um aparelho para prensar aquele material explosivo, foi este sábado encontrada no interior de uma propriedade devoluta, na localidade de Calhandriz, em Castanheira do Ribatejo.



Segundo fonte do Comando-Geral da GNR, para o local foi mobilizada, pouco antes das 22h00, a Brigada de Inativação de Explosivos da GNR.



O material, altamente instável, pode ser utilizado na prática de caça.